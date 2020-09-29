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وأضاف: "تدعم بلادي النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والبناء على مخرجات برلين".
وتابع بن زايد: "ستواصل بلادي دعوتها التي أطلقتها منذ اندلاع الصراع في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".
يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.
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ليبيا: قبل وبعد القذافي
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الإمارات: تدخل تركيا عسكريا في ليبيا جعل الأزمة الإنسانية تتفاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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