وزير خارجية الإمارات: تدخل تركيا عسكريا في ليبيا جعل الأزمة الإنسانية تتفاقم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بن زايد، خلال كلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعرب عن قلقنا تجاه التدخل العسكري التركي في ليبيا الذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل".

وأضاف: "تدعم بلادي النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والبناء على مخرجات برلين".

وتابع بن زايد: "ستواصل بلادي دعوتها التي أطلقتها منذ اندلاع الصراع في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".

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يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.