مصر تصبح أول بلد عربي يحصل على ديون خضراء من الأسواق العالمية

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وأضاف معيط في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن الطرح تم لأجل 5 سنوات، وأنه يتابع مع المستثمرين في الخارج عملية البيع والإقبال، ولكنه لم يذكر سعر العائد.

يأتي ذلك بعدما قالت "رويترز" إن وثيقة أظهرت بيع مصر سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، الثلاثاء، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب الوكالة، تقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 في المئة للمستثمرين. وقال مصدر مطلع على العملية إن الهدف منها هو تنويع قاعدة المستثمرين ونشر الوعي بالتقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الاستدامة.

وأضاف:

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العرض التوضيحي للمستثمرين حضره عديدون يتواصلون مع مصر للمرة الأولى، تلقينا مكالمات من محللي الاستدامة ومستثمريها العالميين.

تُستخدم حصيلة الديون عبر هذا النوع من السندات، لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتضمن العرض الترويجي التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشرف على تنظيم الطرح مصارف "كريدي أجريكول" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"دويتشه بنك".