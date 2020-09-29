الرئيس الإماراتي ينعى أمير الكويت ويأمر بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

وأعلن الشيخ خليفة، الحداد على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وتنكيس الأعلام الرسمية لدولة الإمارات على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات في الخارج"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك نعى رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمير الكويت.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "رحم الله أب الكويت الحاني..وقلب الخليج النابض..وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح". وأضاف: "حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه". وقال: "تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت..ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما. وقال الديوان في بيان، قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

​وقبلها قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة، اليوم الثلاثاء، ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.