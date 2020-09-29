الارشيف / اخبار الخليج

انخفاض الدينار الكويتي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بالتزامن مع وفاة أمير البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وقفزت عقود ثلاثة أشهر للدولار مقابل الدينار بما يصل إلى 84 نقطة اليوم (ما يعني ارتفاع الدولار مقابل العملة الكويتية)، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفقا لبيانات نقلتها "رويترز" عن مزود بيانات أسواق المال "رفينيتيف".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، علقت الحكومة الكويتية، على ما أشيع في البداية حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالنفي.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

كان ذلك قبل أن يقطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، وهو ما أعقبه صدور بيان من الديوان الأميري يعلن رسميا وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الدينار الكويتي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بالتزامن مع وفاة أمير البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا