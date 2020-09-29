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وفي صباح اليوم الثلاثاء، علقت الحكومة الكويتية، على ما أشيع في البداية حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالنفي.
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".
كان ذلك قبل أن يقطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، وهو ما أعقبه صدور بيان من الديوان الأميري يعلن رسميا وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الدينار الكويتي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بالتزامن مع وفاة أمير البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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