انخفاض الدينار الكويتي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بالتزامن مع وفاة أمير البلاد

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وقفزت عقود ثلاثة أشهر للدولار مقابل الدينار بما يصل إلى 84 نقطة اليوم (ما يعني ارتفاع الدولار مقابل العملة الكويتية)، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفقا لبيانات نقلتها "رويترز" عن مزود بيانات أسواق المال "رفينيتيف".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، علقت الحكومة الكويتية، على ما أشيع في البداية حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالنفي.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

كان ذلك قبل أن يقطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، وهو ما أعقبه صدور بيان من الديوان الأميري يعلن رسميا وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.