منصة رقمية لتصميم مستقبل الإمارات لـ50 عاما قادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا للاستعداد للخمسين، المنصة الرقمية لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً التالية.



وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان " نريد اليوم أن نشرك أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في تصميم الخمسين عاماً المقبلة من عمر الإمارات والتي تبدأ من العام المقبل في 2021، نريد أن يكون أفراد المجتمع شركاء في وضع خطتنا التنموية الشاملة، وأن تكون أفكارهم في طليعة مرحلة التخطيط".

وأضاف: " نريد أن يشارك الكبير والصغير، والمواطن والمقيم في تصميم الخمسين عاماً التالية لدولة الإمارات. نريد أن نشحذ الهمم كما شحذها الآباء المؤسسون، ونريد أن نصنع التاريخ كما صنعوه، ونريد أفضل دولة في العالم كما كان هدفهم دوماً".

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وتعد المنصة الرقمية لتصميم مستقبل الإمارات /www.UAEnext50.ae/ أداة للتفاعل المجتمعي تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لتصميم مئوية الإمارات.

وتعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تقديم تصاميمهم ضمنها.

ويمكن لأفراد المجتمع الدخول إلى المنصة واختيار المحور الذي يودون المساهمة في تصميمه للخمسين عاماً التالية، ومن ثم إدخال بيانات التصميم أو الفكرة.

وسيستمر تلقي تصاميم أفراد المجتمع حتى منتصف نوفمبر من العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة لإدراجها في الخطة التنموية الشاملة.