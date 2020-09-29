سفير خليجي يعتبر إيران كنزا دفينا ويدعو لتعزيز العلاقات معها

اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني السفير العماني المعتمد لدى طهران إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني، أثناء تسلمه أوراق اعتماده.

© AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI

وأكد روحاني أن العلاقة بين بلاده وسلطنة عمان "تقوم على أساس حسن الجوار والمودة والأخوة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال روحاني إن العلاقات بين طهران ومسقط تتجه نحو التوسع في المجالات كافة التي تهم البلدين.

وأكد روحاني أن بلاده مهتمة بتطوير وتعميق التعاون في جميع المجالات مع سلطنة عمان كدولة صديقة وشقيقة.

Advertisements

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "العلاقات الإيرانية العمانية تقوم على أساس حسن الجوار والمودة والأخوة، ما يتعين تمتينها أكثر فأكثر خاصة في المجال الاقتصادي".

ولفت روحاني إلى دور التعاون المصرفي والمالي في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأعرب عن أمله في أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه قال سفير سلطنة عمان بعد تقديم أوراق اعتماده إلى روحاني، إن "عمان عازمة على توسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام، وخاصة الاقتصادية".

ولفت السفير إلى تأكيد سلطان عمان على أهمية العلاقات بين طهران ومسقط، أن إيران وعمان تمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما.

وقال السفير العماني: "نعتقد أن إيران كنز دفين من الفرص الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية التي يجب استغلالها، وفي هذا الصدد، سيتم الإسراع بتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي".