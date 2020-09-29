فيديو فتاة سعودية تصلي في الشارع يثير ضجة... ووالدها يكشف السر

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وقال والد الفتاة، في تصريحات مع صحيفة "الرياض": "يؤسفني تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه"، مؤكدا أن "ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولَم تكن ابنته (الفتاة) التي ظهرت هي من تقود السيارة.

وأضاف: "والأهم أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة"، موضحا أنه "لا يد لها فيما حصل ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة".

وقال والد الفتاة، إنه "يأسف لمن قام بالتصوير فبدلاُ من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة"، مشيرا إلى أن الفيديو لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل عبارات غير موفقة في مضمونها.

وكان نشطاء قد تداولوا فيديو لفتاة بالقرب من سياراتها على الطريق السريع تؤدي الصلاة، بين السيارة والرصيف في منتصف الطريق، إلا أن أحدهم التقط فيديو للموقف بالكامل وتم تداوله بشكل واسع على السوشيال ميديا مع تعليقات متنوعة على تصرف الفتاة، وتصدر هاشتاج فيديو الرياض الجائر، الأكثر تداولاً في المملكة السعودية.