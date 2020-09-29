بيان عربي بشأن "خلية إرهابية في السعودية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"

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وقال السلمي، إن "ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة السعودية بشأن ضلوع إيران في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج إيران في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة"، مشيدا بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي.
وأكد السلمي، "وقوف البرلمان العربي الكامل مع السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض"، مجددا "تأكيده على دعم السعودية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وداعميها بالمال والسلاح والتدريب".
وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلنت، أمس الاثنين، "الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين".
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