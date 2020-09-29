لمخالفة إجراءات مكافحة كورونا... ضبط 5 فتيات يزاولن "المساج" في بلد خليجي

وبحسب وكالة "سي إن إن"، أفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية على لسان مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق:

© Sputnik .

"المديرية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمكنت من ضبط خمس نساء يحملن جنسية عربية لقيامهن بتقديم خدمة المساج بما يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك في أحد الفنادق بمحافظة المحرق".

ولفت البيان إلى أنه "فور تلقي الإدارة معلومات حول هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن ضبط المذكورات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة القضية إلى النيابة العامة".

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت، أمس الاثنين، أن "الفحوصات التي بلغ عددها 10557 في يوم 28 سبتمبر 2020، أظهرت تسجيل 487 حالة قائمة جديدة (بفيروس كورونا) منها 135 حالة لعمالة وافدة، و343 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 662 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 63549".