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وتابع: "تبني الوزارة والكنيسة في عمل مشترك في صورة مسابقة رائع ويحتاج تشجيع، واليوم أتيت لتشجيع أبنائنا والمدرسين والموجهين والإداريين".
وقال البابا إن "عنصر التشجيع هو أقوى عنصر في التعليم، ولذلك أشكركم أنكم اتخذتم هذا الاتجاه في تشجيع أبنائنا وبناتنا فعنصر التشجيع هو ما يبني الوطن وليس إحباط الهمم أو التخويف حتى لو كان التشجيع على شيء صغير".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: الكنيسة والتعليم الديني الإسلامي هما المفتاح القوي لبناء أي وطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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