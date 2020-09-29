الارشيف / اخبار الخليج

النائب العام السوداني يطالب بسرعة إنهاء التحقيقات مع البشير وأنصاره

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وحسب موقع "سودان تربيون" السوداني، جاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن تاج السر "تفقد سير إجراءات القضايا، في نيابة الأموال العامة، الخاصة بالتعدي على المال العام ودعاوى خيانة الأمانة والتصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض مع القوانين السائرة".

© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY

ووجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات مع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس البشير.

وناقش النائب العام مع وكلاء النيابة الصعوبات التي تعترض حصولهم على المعلومات وكيفية استرداد المتهمين الهاربين وتحريك الإجراءات.

Advertisements

وفي الوقت نفسه أقر النائب العام بصعوبة الحصول على المعلومات للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة السودانية.

ويجري التحقيق في 475 قضية ضد أنصار للرئيس البشير، معظمها يتعلق بالفساد المالي وحقوق الإنسان.

ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني يطالب بسرعة إنهاء التحقيقات مع البشير وأنصاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا