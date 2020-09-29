ونشرت وكالة "سانا" تقريرا أكد فيه النحات السوري أن "فكرة الحصان من الأفكار الحاملة لمضامين التاريخ وهو الرمز الأصيل في حضارتنا"، موضحا أن الحصان ما يزال يرمز لتاريخنا وهويتنا ويدل على الصمود والكبرياء.
فيما وصفت مقدمة التقرير المنحوتة أنها "يطل حصان بروح سورية الذي طالما حمل فرسانها المدافعين عنها ليروي ظمأه من ماء فيجتها مشرفاً على أحياء أقدم عاصمة في التاريخ على شكل منحوتة مزجت بروح الشرق".
وبشأن ما أثير عن العمل بأنه تقليد لعمل أجنبي (حيث ذكرت وسائل التواصل أن المنحوتة مشابهة لمنحوتة still waterللفنان البريطاني نيك فيديمات جرين)، أوضح جنود بأن منحوتة الحصان الذي يشرب الماء موجودة في العديد من دول العالم، معتبراً أن الفكرة عندما يقدمها فنان بطريقة ما سيقوم فنان لاحق بتطويرها بما يتناسب مع بلده وتاريخه وحضارته وعملية إعادة طرح الفكرة بأسلوب جديد وفق رأيه من أساس تطور الفنون.
ويشير إلى أنه سعى لإضفاء الطابع السوري على المنحوتة ما دفع بعض المختصين بالفن التشكيلي والنقاد لأن يجدوا في هذا العمل روح الشرق والبعد عن الجمود الذي نلحظه في نسخ أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف معنى منحوتة "رأس الحصان" وسط دمشق واختلافها عن النسخة الغربية... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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