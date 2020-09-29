الطيران التركي يقصف مناطق في كردستان العراق

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وأشار الموقع إلى أن صوت القصف، وصل حتى 6 قرى مجاورة، متسبباً باهتزاز النوافذ.
ونقل الموقع الكردي عن أحمد المواطنين من قرية بلافكة، الذي كان قريباً من مكان القصف، أن بين أهالي المنطقة".
وأضاف المواطن، بحسب الموقع، "أن طائرتين تركيتين قامتا بقصف جبل متين 8 مرات متتالية، وأن أماكن القصف كانت قريبة من القرى".
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