معلومات عن المجمع الصناعي الذي يفتتحه السيسي في الأقصر

ونشر موقع "مصراوي" تقريرا حول ذلك المجمع الصناعي، الذي يفتتحه السيسي، وسيخرج المحافظة من فكرة الاعتماد على القطاع السياحي كمصدر رئيسي للدخل.

ويضم المجمع الذي سيفتتحه السيسي نحو 206 مصانع في منطقة البغدادي جنوبي المحافظة الواقعة في صعيد مصر.

© AP Photo / Amr Nabil

وأوضح التقرير أن المجمع يقع في منطقة البغدادي في مدينة البياضية في الأقصر، بإجمالي تكلفة إنشاءات بلغت 716 مليون جنيه مصري.

كما بلغت تكلفة توصيل المرافق إلى ذلك المجمع من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات إنترنت للمجمع 100 مليون جنيه.

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وأشار التقرير إلى أن جميع المصانع والقطاعات المشاركة في المجمع "صديقة للبيئة".

وتتراوح مساحة وحدات المصانع ما بين 432 مترا إلى 483 مترا، كما تبلغ القيمة الإيجارية للمتر الواحد نحو 20 جنيها في الشهر الواحد، أي أي ما يوازي 8640 جنيه للوحدة الصناعية الواحدة، أو 9669 جنيها للمساحة الأكبر، بفترة إيجارية تبلغ 5 سنوات ويمكن تجديدها 10 مرات حتى 50 عاما.

وتمكن إدارة المجمع المستثمر الواحد من الحصول على 8 وحدات صناعية واحدة من أجل مشروعه.

ويمكن أن يوفر المجمع ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل لشباب محافظة الأقصر.