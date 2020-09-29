كارلوس غصن: مشكلة لبنان هي الافتقار للثقة لا إلى الأصول

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR جاءت تصريحات كارلوس غصن في مؤتمر صحفي في بيروت لتدشين برنامج للتدريب الإداري في جامعة لبنانية، نقلته وكالة "رويترز". وقال غصن: "إن التحدي الاقتصادي للبنان هو استعادة الثقة وليس الافتقار إلى الأصول المالية". وتابع كارلوس غصن "على الورق فإن الأصول موجودة". وأكمل غصن بقوله "التحدي الذي يواجه البلد (لبنان)، الذي يعاني من أزمة اقتصادية تشل قطاعه المصرفي هو استعادة الثقة".

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