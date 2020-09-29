الإمارات تخطط لإرسال المستكشف الفضائي "راشد" إلى القمر عام 2024

موسكو - سبوتنيك. وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر "تويتر"، أطلقنا مشروعا إمارتيا جديدًا لاستكشاف القمر، سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 بمناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها .. أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمنا بباني نهضة دبي".

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وأشار نائب رئيس الإمارات إلى أن بلاده ستكون الرابعة عالميا التي تشارك في مهام استكشاف القمر، والأولى عربيا.

وأوضح أن المستكشف القمري سيرسل بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة، سيتم مشاركتها مع جميع المراكز البحثية محليا وعالميا.

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وأكد ابن راشد أن المستكشف القمري سيتم بناءه على أرض الإمارات وبخبرات محلية؛ لافتا إلى أن استراتيجية الإمارات تتضمن الارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية.

كانت الإمارات دخلت نادي الفضاء الدولي، عبر إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سيوز"، في 2019؛ وكذلك من خلال إرسال "مسبار الأمل" الفضائي إلى كوكب المريخ.

وتمتلك الولايات المتحدة "برنامج أبولو" لإرسال بعثات مأهولة وغير مأهولة، عامي 1968 و1972، إلى القمر؛ بينما كان الاتحاد السوفيتي السابق الرائد في إرسال البعثات غير المأهولة إلى القمر، في عام 1959 و1976، عبر برنامج "لونا".