شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 420 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 85 إصابات تلته محافظة الخليل بواقع 77 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. Advertisements وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 50115‬‬‬‬‬‬‬‬ تعافى منها 40213‬‬‬‬ وبلغت الوفيات 350‬‬.

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