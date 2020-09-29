شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات تركية تشن غارات مكثفة على جبل متين ومناطق بمحافظة دهوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير بلدة (ديرلوك) العراقية سامي برواري، إن طائرات حربية تركية قصفت (جبل متين) في محافظة (دهوك) تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني، وأضاف -في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن الصوت القوي الصادر عن قصف الطائرات التركية تسبب بترويع الأهالي..

وقبل أيام قصفت طائرات حربية تركية مناطق بمحافظة دهوك العراقية، في اقليم كردستان، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ نقلا عن شهود عيان :"ان الطائرات التركية قصفت منطقة "نهيلى" التابعة لقضاء آميدى"العمادية" بمحافظة دهوك ، واسفر القصف عن احراق مساحات شاسعة من اراضي المزارعين". واخترقت طائرة تركية، الأجواء العراقية، الشهر الماضى ونفذت ضربات أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين فى قضاء سنجار غربى مركز محافظة نينوى، شمالى العراق، وأفادت خلية الإعلام الأمنى العراقي، فى بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" فى العراق، بإن قصفا شنته طائرات مسيرة تركية اخترقت الأجواء العراقية، استهدف سيارة نوع "بيك آب بل قمارة" فى قرية بهرافا التابعة لمجمع خانصور فى ناحية الشمال بقضاء سنجار، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين. Advertisements

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن الحكومة تواجه تحديًا خطيرًا يتمثل بالسلاح المنفلت، مشيرًا إلى أن عصابات (داعش) الإرهابية ما زالت تشكل تهديدًا حقيقيًا فى العراق من خلال خلاياها النائمة.