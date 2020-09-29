شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الكويتى يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر "بيان" صباح اليوم الثلاثاء، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية. كما استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وكان قد تصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التريند على تويتر الكويت، وتناقل نشطاء فى هشتاج يحمل اسمه #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح"، ودعا له الكويتيون بالشفاء العاجل.

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وكان قد قال النائب الكويتى صالح عاشور إن رئيس الحكومة الكويتية، ورئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد دون ذكر السبب.

وبحسب صحيفة القبس كتب النائب الكويتى، تغريدة له أن كلاً من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، غادرا قاعة مجلس الأمة، أثناء انعقاد الجلسة.