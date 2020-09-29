شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف يورو منحة إيطالية لمكافحة كورونا جنوب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس البعثة الإيطالية بالسفارة الإيطالية فى طرابلس والتر دى مارتينو، إن حكومة بلاده وافقت على تخصيص منحة مالية بقيمة 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا فى الجنوب الليبى وذلك من خلال تكليف إحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية والمركز الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الأخبارية ، حيث ناقشا الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أثنى المسؤول الإيطالي على جهود مركز مكافحة الأمراض في مكافحة «كورونا»، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والاستجابة السريعة لتقديم خدمات المسح والتشخيص المعملي والاستشارات الفنية، موضحا أن المركز وعد بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.

و أشاد رئيس البعثة الإيطالية بفريق البعثة الطبية الإنسانية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض و بنجاح مهمته أثناء زيارة إيطاليا من خلال الدعم المعنوي الإنساني الذي أضافه تواجد هذا الفريق مع زملائه الإيطاليين في محنتهم لمجابهة جائحة كورونا في إيطاليا وما اكتسبوه من خبرة في علاج المصابين ومكافحة الفيروس.