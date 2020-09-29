شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسجيل 587 إصابة جديدة بكورونا مقابل شفاء 538 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تأكيد إصابة 587 حالة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 104.568 حالة، مقابل شفاء 538 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 96.049 ، وتوفى حالتين ليصل إجمالي حالات الوفاة 607 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 96 ألفا و49 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ538 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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