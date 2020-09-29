شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 29 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، رغم الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدينة، بسبب الأعياد اليهودية.

وأضافت أن "جماعات الهيكل" المزعوم دعت إلى توسيع دائرة الاقتحامات لـ"الأقصى" المبارك خلال الأعياد اليهودية، ووزعت بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في "الأقصى".

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات اليهود في إسرائيل بعيد الغفران "يوم كيبور"، وإعلان إسرائيل غلق الأماكن المقدسة للديانات الثلاثة خشية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم الإبلاغ عن 755 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات بلغت 1507 حالات بينما يتلقى 2360 الرعاية الطبية في المستشفيات.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ 233 ألف حالة منها 65 ألفا و25 حالة نشطة.

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