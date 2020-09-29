شكرا لقرائتكم خبر عن حركة أمل اللبنانية تستغرب اتهامات ماكرون لها بعرقلة تشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة أمل الشيعية اللبنانية اليوم الثلاثاء إنها تستغرب الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان للحركة أنها "ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية".
وفي إشارة إلى انهيار محادثات تشكيل الحكومة في لبنان، قالت "نستغرب ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني.
وكان قد قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم حركة أمل الشيعية، إن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تشكيل الحكومة.
وأضاف بري في بيان "نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها".
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