شكرا لقرائتكم خبر عن حركة أمل اللبنانية تستغرب اتهامات ماكرون لها بعرقلة تشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة أمل الشيعية اللبنانية اليوم الثلاثاء إنها تستغرب الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان للحركة أنها "ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية".

وفي إشارة إلى انهيار محادثات تشكيل الحكومة في لبنان، قالت "نستغرب ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني.

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