شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات ومهمة أول مستكشف عربى على سطح القمر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن المواصفات وتفاصيل حول مهمة أول مستكشف عربى على سطح القمر الذى يطوره فريق إماراتي بنسبة 100 %، مشيرة أنه سيجعل الإمارات الدولة الرابعة في للعالم للوصول إلى القمر، كما سيمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشرية على المريخ، ويهدف إلى دراسة التربة والخصائص الحرارية للتضاريس وقابلية الحركة.



أجهزة أول مستكشف إماراتى على سطح القمر

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبى، المواصفات الفنية والتفاصيل وامكانيات التنقل لأول مستكشف عربى على سطح القمرمن خلال مجموعة من الرسوم التوضيحية.

وأوضح الإنفوجراف أن المستكشف العربى الأول الذى سينطلق إلى سطح القمر، سيكون مزود بجهاز كاميرا ذات دقة عالية لالتقاط الصور وكاميرا ميكروسكوبية وكاميرا للتصوير الحرارى وجهاز استشعار "لانغموير" لقيام درجة حرارة الإلكترونات وكثافتها وجهد تأين اليلازما، بالإضافة إلى وحدة قياس عزم القصور الذاتي لتتبع حركة المستكشف وكاميرا ثلاثية الأبعاد.



الأهداف العلمية لأول مستكشف عربى على سطح القمر

ويستطيع المستكشف السير بسرعة قصوى تبلغ 10 سم / ثانية وإمكانية الانحدار بزاوية 20 درجة، ويرتفع على السطح 10 سم، كما أنه مزود بأربعة عجلات مع نظام تعليق لتعزيز كفاءة الالتصاق بسطح القمر



امكانيات التنقل

وكان أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إطلاق الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف القمر، سيهبط على القمر في عام 2024، وغرد بن راشد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً إماراتياً جديداً لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.. أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".

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