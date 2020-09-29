شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أمير الكويت.. الحكومة تدعو لعدم الالتفات إلى ما يثار بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية - طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، لعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما يثار حول وفاة أمير الكويت، جاء ذلك نقلا عن حساب مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر. فى غضون ذلك، قال النائب الكويتى صالح عاشور إن رئيس الحكومة الكويتية، ورئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد دون ذكر السبب.





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وبحسب صحيفة القبس كتب النائب الكويتى، تغريدة له أن كلاً من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، غادرا قاعة مجلس الأمة، أثناء انعقاد الجلسة.

وأضاف عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير».