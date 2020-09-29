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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتصدر تويتر الكويت بهاشتاج #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التريند على تويتر الكويت، وتناقل نشطاء فى هشتاج يحمل اسمه "#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح"، ودعا له الكويتيون بالشفاء العاجل.
وفي 23 يوليو الماضي، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.
وكان نفى الديوان الأميري في الكويت منذ أسبوعين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، وأكد أن صحة أمير الكويت مستقرة.
وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.
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