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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طعام يجنب المشاكل الصحية ويطيل العمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت دراسة حديثة عن قائمة بأفضل الأطعمة التي تعزز طول العمر،
أوضح مجموعة من العلماء البريطانيين أن كلا من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه تساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتساهم بشكل كبير في زيادة طول العمر. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ووفق العلماء، فان من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلى النظام الغذائي، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
كما أظهرت الدراسة أن تناول الزبادي قليل الدسم يعد جزءًا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية، وكذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.
يذكر أن دراسة نشرت اخيراً في مجلة "Obesity" أكدت أن فقدان الوزن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة.
وبحسب المعهد الوطني للسرطان، فإن تلك السرطانات تشمل الكلى والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية.
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