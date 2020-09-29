محمد بن راشد يطلق "مهمة الإمارات" لاستكشاف القمر

وبحسب وكالة "وام"، يدخل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم "راشد".
يتم تصميم المستكشف وبنائه بجهود إماراتية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين، وأول دولة عربية تقوم بهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم: "من خلال استكشاف القمر نكتب فصلا جديدا ملهما في سجل إنجازاتنا كدولة سقف طموحاتها الفضاء وأبعد".
وأضاف "اخترنا إطلاق اسم المغفور له، الشيخ راشد، على المستكشف الإماراتي للقمر تكريما لباني نهضة دبي وأحد صناع دولة الإمارات".
وأتم ابن راشد "مشروعنا الفضائي ضخم، لدينا الإرادة وحسن الإدارة، ولدينا ثروة بشرية من كوادر علمية وبحثية وهندسية شغوفة. المستقبل الذي ينتظرنا حافل بالإنجازات والابتكارات، والقادم أفضل وأجمل".
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