القوات العراقية تقبض على الممول اللوجستي لـ "داعش" في كركوك...صورة

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم، أن مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، من خلال المتابعة المستمرة.

© Photo / Iraqi Intelligence Service الممول لـ"داعش" يقع بيد القوات العراقية

وبيّنت الوكالة، أن الإرهابي تم اعتقاله لانتمائه لعصابات "داعش" الإرهابية في كركوك، والذي يقوم بتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وأجهزة هواتف محمولة "موبايلات" وبطاقات "كارتات" اتصال لعناصر التنظيم المتواجدين في وادي كرحة، وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية.

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وكشفت، من خلال التحقيقات الأولية معه أنه اعترف بانتمائه لـ"داعش"، واشترك بـ25 عملية دعم للعصابات الإرهابية لوجستيا.

وذكرت الوكالة، كما أنه من عائلة "داعشية"، لديه اثنان من أخوته ضمن عصابات التنظيم الإرهابي تم قتلهما أثناء عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى القضاء لإكمال أوراقة التحقيقية لينال جزاءه العادل.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.