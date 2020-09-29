رد قوي من "دول المقاطعة" على التصريحات القطرية بشأن "الغزو العسكري"

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد"، على حد تعبيره.

كما دعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى وضع حد للكذب والهذيان الذي تتبعه قطر في تصريحاتها عن دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال ابن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر؟"، على حد تعبيره.

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وكان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، قد صرح أن "خطة لغزو قطر على مرحلتين كانت موجودة لدى ما وصفها بـ"دول الحصار" في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية، وقال فيها العطية: