وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد"، على حد تعبيره.
كما دعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى وضع حد للكذب والهذيان الذي تتبعه قطر في تصريحاتها عن دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقال ابن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر؟"، على حد تعبيره.
وكان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، قد صرح أن "خطة لغزو قطر على مرحلتين كانت موجودة لدى ما وصفها بـ"دول الحصار" في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.
جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية، وقال فيها العطية:
"الحقيقة لم يكن هناك نية، كان هناك تخطيط لغزو قطر، التخطيط بني على مرحلتين، الحصار والضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، ومن ثم الغزو العسكري"، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر رد قوي من "دول المقاطعة" على التصريحات القطرية بشأن "الغزو العسكري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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