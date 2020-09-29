تكليف قوة خاصة بحماية السفارات والمنطقة الخضراء في بغداد

وأوضح رسول، صدر أمر تكليف اللواء الركن حامد مهدي عبد العزيز، قائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء والسفارات ومنها السفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية، في بغداد.

وأضاف رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مهتم بحماية البعثات وجميع السفارات، "ومن واجبنا حمايتها".

وعد، أن تكليف لواء ركن حامد قائد الفرقة الخاصة، اختيار دقيق وصحيح، قائلا:

إن لواء ركن حامد هو احد زملائي عندما عملنا سنة 1992 معلمين في الكلية العسكرية، وهو ضابط مهني لديه خبرة، وخريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ومتدرج في المناصب".

وتابع، أن "أخر منصب للواء هو عميد للكلية العسكرية الأولى بعدها نائب رئيس جامعة الدفاع، ووصدر أمره أمر قائد الفرقة الخاصة اليوم".

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وأكمل رسول، أن "اللواء من الضباط الأكفاء والمهنيين، مشيرا إلى أنه عمل أيضا في جهاز مكافحة الإرهاب في بدايات تشكيله".

© AP Photo / Luis M. Alvarez

وأختتم المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "لدى اللواء ركن حامد مهدي عبد العزيز خبرة ورؤية"، مؤكدا أن "موضوع حماية المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية من الأولويات لدى لحكومة العراقية".

ويأتي تكليف القوة الخاصة بعد القصف الصاروخي الذي استهدف منزلا لعائلة مدنية في منطقة البوشعبان (البوعامر) قضاء الرضوانية غربي بغداد، يوم أمس الإثنين وتسبب بمقتل خمسة أشخاص (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين.

وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وفيما لازالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب البلاد.