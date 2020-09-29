دموع وعلاج... مقطع فيديو يكشف ماذا حدث مع "فتاة تيك توك" في مصر

كشفت منة عبد العزيز عن خضوعها لبرنامج تأهيل "المرأة المعنفة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وكانت فتاة "تيك توك" قد اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق.
وظهرت منة عبد العزيز عبر مقطع الفيديو، وهي مرتدية الحجاب، وتبكي.
وقالت الفتاة: "أشعر بالفرح لأني أصبحت أصلي الآن، وأعرف ربي، أشعر أن قلبي يرفرف ويطير".
جاء ذلك بعد ظهورها منذ أيام في فيديو، تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسي الذي خضعت له، مؤكدة أن البرنامج أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.
كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل منة عبد العزيز، بعد إعادة تأهيلها نفسيا، وذلك بعد تعرضها لاعتداء جنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهى قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها بعد أن تسلمتها المحامية هدى نصر الله.
يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع منة عبد العزيز أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تأهيلها بدلًا من الحبس الاحتياطي.
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