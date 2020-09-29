شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن يؤكد أن مشكلة لبنان الاقتصادية هى استعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، إن مشكلة لبنان الاقتصادية هي استعادة الثقة، وليس أنه لا يملك أصولا مالية. وكان قد عبر الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله وقلقه من استقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والظروف التي أدت إلى قراره، وفى بيان له علق الاتحاد الأوروبى قائلًا: يجب على قادة لبنان أن يتحدوا ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للشعب اللبناني مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبى ستكون ملتزمة بمعالجة تحديات لبنان الحادة والمتعددة، ولا سيما أزماته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، مثل جائحة الفيروس التاجي وإعادة إعمار بيروت.

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