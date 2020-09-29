شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن إجمالى الإصابات بكورونا 98 ألفا و585 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى السلطنة بلغ 98 ألفا و585 حالة إصابة، وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 88 ألفا و528 لتصل نسبة الشفاء إلى 89.7 %، فيما بلغ إجمالي الوفيات 935 حالة بنسبة 0.9%.

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