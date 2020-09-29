منظمة التعاون الإسلامى تؤكد تضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة مع السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وأشاد الأمين العام - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. وكانت المملكة العربية السعودية،أعلنت عن ضبط خلية إرهابية، تلقى أفرادها تدريبات عسكرية على يد الحرس الثورى الإيراني، ووفقا لما ورد عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة امن الدولة في السعودية ، الذى أكد أن العناصر الإرهابية تدربت على طرق وأساليب صناعة المتفجرات خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، ، لكن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هويات تلك العناصر.

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