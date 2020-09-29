- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. تعرّف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في نظام التأمينات.
وأوضحت التأمينات، عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، أن فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 18%، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) فيطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.
كما أوضح الإنفوجرافيك النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك وعناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالانفوجراف.. تعرّف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.