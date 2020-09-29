شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تكشف عن حجم التسهيلات المُقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

سجّل حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل بنحو 35% من بداية العام وبقيمة 40.774 مليارا، حيث بلغ صافي التمويل، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 158.126 مليار ريال مقابل 117.352 بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب “الوطن”، فإن المنشآت الصغيرة الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، بنسبة 61%، مقابل 28% للمتناهية و 11% للمتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.

Advertisements

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تسجيل التمويلات بنهاية الربع الثاني من 2020 نموا بنحو 45.7 %، بقيمة 49.607 مليار ريال مقارنة بنهاية 2018 البالغة 108.519 مليار ريال، لتسجل أعلى قيمة منذ بداية صدور البيانات 2018. وبلغ إجمالي تمويل المصارف بنهاية الربع الثاني 147.39 مليار ريال بنسبة 93.2% من إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما بلغت قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل نحو 10.73 مليارات ريال.

القنوات الرقمية تحقق نمو مبيعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى الجانب الآخر، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في استطلاع للرأي أعدته مؤخرا أن 63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت 10% نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، وأغلب تلك المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل 39% تليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22%.

وأوضحت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي 61%، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 28%، بينما استفادت 11% من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.