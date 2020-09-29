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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستقبل أول إشارة مفتوحة من "مزن سات" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبلت المحطة الأرضية للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والمخصصة لتتبع القمر الصناعي "مزن سات" أول إشارة من القمر الصناعي الذي تم إطلاقه بنجاح، مساء الإثنين، من روسيا.
وتقع المحطة في حرم الجامعة وتم إنشاؤها من قبل طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من أجل تتبع القمر واستقبال البيانات منه وإرسال الأوامر بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار الصناعية الأخرى في المدار حيث نجحت في استقبال أول إشارة من "مزن سات" أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات في تمام الساعة الواحدة و 41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
وعبر الدكتور عبدالحليم جلاد، المشرف على مشروع "مزن سات" في أمريكية رأس الخيمة، عن بالغ السرور بنجاح التقاط الإشارة الأولى من القمر أثناء مروره بأجواء الإمارات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وقال إن أولى المعطيات تؤكد أن القمر يتواجد في ظروف جيدة، كما أن البطاريات مشحونة بشكل جيد.
وأضاف: "في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته".
وتابع الدكتور جلاد: "نتطلع لمروره غدا مساء من أجل التقاط المزيد من المعلومات والمضي قدما في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار".
وتم إطلاق قمر "مزن سات" بنجاح مساء الاثنين من روسيا على متن الصاروخ "سويوز2" وسيدور القمر حول الأرض في مدار ارتفاعه 565 كيلومترا في مهمة من المتوقع أن تستمر 3 سنوات سيقوم خلالها مختبر الفضاء في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بجمع البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي وتحليلها بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء راعية المشروع والمحطة الأرضية الأخرى بجامعة خليفة.
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