أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن حركة عبد الواحد محمد نور، اعتدت على مواقع للقوات المسلحة في جبل مرة.
وتابعت، بأن القوات المسلحة تصدت للهجوم "بكل بسالة".
وأوضح البيان: "في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك وعلى الرغم من مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد... قامت قوات تتبع لحركة "جيش تحرير السودان" جناح عبد الواحد محمد نور بالاعتداء والهجوم على قواتنا بمنطقة بالدونق بجبل مرة تصدت لهم قواتنا المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة وصدت الهجوم ولاذوا بالفرار".
وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية، تستكمل خطوات السلام وتتصدى لكل من يستهدف أمن وسلامة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر "لاذوا بالفرار"... الجيش السوداني يعلن تصديه لاعتداءات من حركة عبد الواحد نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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