التهديد بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من العراق يثير مخاوف من اندلاع حرب

وهذا بدوره سيفتح إمكانية القيام بعمل عسكري، قبل أسابيع فقط من الانتخابات التي بنى فيها الرئيس دونالد ترامب حملته على موقف متشدد تجاه طهران ووكلائها، وأي تحرك من جانب الولايات المتحدة لتقليص وجودها الدبلوماسي في بلد يضم ما يصل إلى خمسة آلاف جندي سينظر إليه على نطاق واسع في المنطقة على أنه تصعيد لمواجهتها مع إيران التي تلقي واشنطن اللوم عليها بعد الهجمات الصاروخية والقذائف، حسب ماذكرته "رويترز" وصحف عراقية محلية.

قال مصدران في الحكومة العراقية إن وزير الخارجية مايك بومبيو هدد بإغلاق السفارة في اتصال هاتفي قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح، تم الإبلاغ عن المحادثة في البداية من قبل موقع إخباري عراقي.

وقالت تلك المصادر والدبلوماسيان الغربيان إن واشنطن بدأت بحلول الأحد الاستعدادات لسحب الموظفين الدبلوماسيين إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، ويخشى العراقيون أن يتبع انسحاب الدبلوماسيين بسرعة عمل عسكري ضد القوات التي تحمل واشنطن مسؤوليتها عن الهجمات.

أصدر رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي يقود أتباعًا من ملايين العراقيين، بيانًا الأسبوع الماضي دعا فيه الجماعات إلى تجنب تصعيد من شأنه أن يحول العراق إلى ساحة معركة.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن الإدارة الأمريكية “لا تريد أن تكون محدودة في خياراتها” لإضعاف إيران أو الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع أن ترد واشنطن بإجراءات اقتصادية أو عسكرية، أجاب الدبلوماسي: “ضربات”.

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، عند سؤالها عن خطط الانسحاب من العراق: “نحن لا نعلق أبدًا على المحادثات الدبلوماسية الخاصة التي أجراها وزير الخارجية مع القادة الأجانب… إن الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ على سفارتنا تشكل خطرًا ليس علينا فحسب، بل على حكومة العراق.”

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الجيش الأمريكي إنه سيقلص وجوده في العراق إلى 3000 جندي من 5200.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم أمس الاثنين إنها ملتزمة بدعم "أمن العراق واستقراره وازدهاره" على المدى الطويل وإن العمليات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم داعش مستمرة.