شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية ضباب فى الإمارات ومائل للحرارة بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في دول الخليج، حيث تسود حالة من الأتربة فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية، مع تحذيرات من تكون الضباب فى الإمارات، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في السعودية، أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات "جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة".

فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 9:30 من صباح الثلاثاء.

وتكون حاة الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

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وعن الرياح، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

وعن حالة البحر، فهو خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت إن الطقس اليوم، سيكون، مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة ، ونهارًا يكون حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

البحرين

قالت الأرصاد الجوية في البحرين، إن حالة الجو تكون حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

وعن الرياح فهي، جنوبية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لحق من النهار وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا مع فرصة لهبات قد رتصل إلى 30 عقدة في بعض المناطق بعد الظهيرة.