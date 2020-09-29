شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: منع تسويق الأجهزة الطبية دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المصانع والشركات المستوردة للأجهزة الطبية، إلى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة (1/‏10/‏2020). وأكدت بحسب “عكاظ”، عدم السماح بمزاولة أي مصنع أو مستودع لنشاطه ولا تسويق منتجاته داخل المملكة بعد التاريخ المحدد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة، وأشارت إلى استمرار استقبال طلبات التراخيص.

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