شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن قتل 8 عناصر من حركة الشباب فى منطقة ليغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد الجيش الوطني الصومالي، اللواء أدوا يوسف راجي، أمس الإثنين، عن مقتل حوالي 7 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة ليغو، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصومالية.
وأشار اللواء راجي في تصريح لإذاعة القوات المسلحة الوطنية إلى أن قوات الكوماندوز الخاصة نفذت ،منتصف الليلة الماضية عملية عسكرية مخططة في منطقة ليغو التابعة لمحافظة شبيلى السفلى وأسفرت عن مقتل 7 من المليشيات المتمردة.
وأوضح قائد الجيش الوطني أن عناصر مليشيات الشباب المتطرفة التي قتلت في العملية العسكرية كانت تعمل على أخذ الأموال إجبارياً من السكان المحليين في المنطقة.
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