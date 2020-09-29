شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 بحارة جراء غرق سفينة صيد في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي أربعة بحارة موريتانيين حتفهم أمس الاثنين، بعد غرق سفينتهم قبالة شواطىء نواذيبو ( 450 كلم غربي نواكشوط).
وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث نجم عن ضربة موج قوية أسفرت عن انقلاب السفينة، وأن من بين الضحايا قبطان السفينة.
وشهدت حوادث السفن والزوارق في الشواطىء الموريتانية تصاعدا بسبب غياب السلامة وعدم احترام المسافات بين السفن العملاقة وزوارق الصيد الصغيرة، مما يؤدي لحوادث مميتة.
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