شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يتمهم "جهات مشبوهة" بتأجج الوضع في العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر.
وقال الصدر في تغريدة له إن "هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر"، مبينا أنه "من هنا انصح الجميع الى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن".
وأضاف: "قبل الإقدام على اي امر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي"، مشيرا إلى أن "دم الراقي حرام على العراقي"
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر يتمهم "جهات مشبوهة" بتأجج الوضع في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.