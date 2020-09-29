شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يتمهم "جهات مشبوهة" بتأجج الوضع في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر.

وقال الصدر في تغريدة له إن "هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر"، مبينا أنه "من هنا انصح الجميع الى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن".

وأضاف: "قبل الإقدام على اي امر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي"، مشيرا إلى أن "دم الراقي حرام على العراقي"