شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت أسعار الوقود للشهر السابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل تثبيت أسعار الوقود في شهر أكتوبر المقبل، عند نفس أسعارها للشهر السابع على التوالي. لتكون الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%)، للتر الديزل، 2.06 درهم، و«بنزين السوبر 98» 1.91 درهم، وال«خصوصي 95» 1.80 درهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تثبيت أسعار الوقود للشهر السابع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.