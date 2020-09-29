شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محمد نور تشن هجوما على الجيش السوداني بجبل مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القوات المسلحة السودانية، إن حركة عبدالواحد محمد نور، اعتدت على مواقع للقوات المسلحة السودانية بجبل مرة التي تصدت للهجوم بكل بسالة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

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وقال البيان إنه: في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك وعلي الرغم من مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد.. قامت قوات تتبع لحركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد محمدنور بالإعتداء والهجوم علي قواتنا بمنطقة بالدونق بجبل مرة تصدت لهم قواتنا المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة وصدت الهجوم ولاذوا بالفرار.

وأضاف البيان: "ستظل القوات المسلحة تحمي تراب الوطن وتستكمل خطوات السلام وتتصدي لكل من يستهدف أمن وسلامة البلاد ومواطنيها".