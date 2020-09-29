عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تكشف عن أول هواتفها الاقتصادية لعام 2021

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث (بي سمارت 2021) P Smart 2021 الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويتوفر بسعر اقتصادي، ليكون أول هاتف لها لعام 2021.



وأطلقت الشركة الصينية هاتفها الذكي P Smart 2021 الجديد في أوروبا مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية كبيرة السعة بواقع 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي P Smart 2021 معالجًا ثماني النوى من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A الذي يعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز ويأتي مع معالج الرسومات (مالي جي51-إم بي 4) Mali G51-MP4.

Advertisements

ووفق موقع aitn التقني يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي" microSD.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 التابعة لهواوي والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وعلى ظهر الهاتف – الذي يزن 206 جرامات ويأتي بسماكة 9.26 ملم – هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميجابكسل وهي مخصصة للتصوير العريض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.4.

وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتأتي الرابعة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

وتدعم بطارية الهاتف الذي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط. ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى حساس بصمة على جانبه.

ويتوفر هاتف P Smart 2021 الجديد من شركة هواوي بثلاثة ألوان، وهي: الأسود، والأخضر، ولون أخضر متدرج. أما فيما يتعلق بالسعر، فإن الهاتف متوفر في أوروبا بسعر 229 يورو، ومن المرجح إطلاقه في المزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة.