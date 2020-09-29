شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الموارد البشرية» بشأن خدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة موقوفة مؤقتاً.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء” رداً على استفسار أحد المواطنين، بشأن إعادة فتح تعديل مهن العمالة المنزلية ونقلها إلى منشأة، إن هذه الخدمة متوقفة حاليا.
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