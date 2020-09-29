«طور ذاتك مع الموسيقى» في «بحر الثقافة»

استضافت مؤسسة بحر الثقافة مساء أمس الأول الأحد الكاتبة والملحنة إيمان الهاشمي في جلسة افتراضية بعنوان «طور ذاتك مع الموسيقى»، أدارتها عبير الشريف.

طرحت الهاشمي في بداية الجلسة 12 محوراً تمثلت في، قوة التحكم في الذات، تأثير التربية على السلوك، ماذا تقول عندما تتحدث مع نفسك؟، حقيقة التمسك بأحلامك، حقيقة فن اللامبالاة، واجه واقعك، هل تنزف الروح فعلياً؟، كيف تتخلص من الأفكار السلبية؟، انتبه إلى ما أنت مقتنع به، علاقتك مع نفسك، أنا أحدد مصيري ومزاجي وليس حالتي النفسية، كيف تتقبل السلبية الواقعة عليك؟.

ودعت الهاشمي كل شخص من الحضور لاختيار المحور الأقرب إليه، ثم بناء على ذلك حددت له نوعية الموسيقى التي تساعد على تطوير شخصيته، على سبيل المثال رأت أن الاستماع لموسيقى الجيتار يساعد الإنسان أن ينفّس عن غضبه، أما الإنسان الذي يعاني من النسيان فعليه أن يستمع للناي فقد أثبتت الدراسات أن موسيقى الناي تقوي الذاكرة، ومن يمر بمواقف صعبه عليه أن يستمع لموسيقى مبهجة تعدل مزاجه، بإيقاعات سريعة فيها حركة؛ لأن الموسيقى الهادئة تزيد الأحزان، أما تحسين السلوك وتغيير العادات للأفضل فيناسبها نغمات البيانو الدافئة ما بين نغمات هادئة وإيقاعات سريعة.

وذكرت الهاشمي أن الموسيقى لغة يجيدها الإنسان منذ الولادة، فبكاء الطفل وصراخه فيه نغمات موسيقية تفهمها الأم، وتعرف إن كان جائعاً أو متألماً أو غير ذلك.

كما تحدثت باختصار عن عدد من الملحنين والموسيقين المشاهير مثل عمر خيرت، وعمار الشريعي، وسيد درويش، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، موضحة أن من يريد دخول عالم العزف والموسيقى عليه أن يختار الآلة التي يحبها، والتجربة أكبر برهان في ذلك. وبناء على رغبة الحضور عزفت الهاشمي عدة مقطوعات موسيقية على البيانو من ألحانها نالت الإعجاب.